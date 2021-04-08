«Орлец»: Парахина дважды вызывали в Следственный комитет

Во второй раз мэр Орла пришел в СК с адвокатом, защищавшим Дениса Блохина, утверждает портал

В начале апреля мэра Орла Юрия Парахина дважды вызывали в Следственный комитет, утверждает «Орлец».

По данным портала, первый раз Парахин посетил СК 1 апреля и 3 часа общался со следователями. Уже 6 апреля мэра Орла еще раз вызвали в региональное следственное управление. «Орлец» выяснил, что во второй раз Парахина сопровождал адвокат Иван Онищенко, защищавший экс-члена правительства Орловской области Дениса Блохина в суде по делу о растрате 33 млн рублей.

Со ссылкой на неназванный источник «Орлец» утверждает, что речь идет о возможном уголовном разбирательстве, связанном с превышением полномочий.

В следственном управлении отказались от комментария. «Орелград» запросил комментарий администрации Орла.

Сразу после назначения мэром Орла осенью 2020 года Парахин попал в скандал с закрытием ярмарок на площадях Жукова и Космомольской. Им предложили переместиться на другие территории, в том числе участок компании «Золотой век» на Южном рынке. Фирма оказалась связана с Парахиным — уйдя на госслужбу, он передал компании в доверительное управление свои доли в компаниях «Партнёр», «Универсал» и «Союз».

Прокуратура подтвердила личный интерес Парахина в удалении ярмарок с привычных мест. Под присмотром прокурора мэру пришлось во всеуслышание объявить, что продавцам разрешат торговать в привычных местах. Когда журналист Андрей Караулов попытался взять у Парахина комментарий по поводу ярмарок, мэр отказался разговаривать, попросив собеседника «перезвонить по закрытой связи».

ИА «Орелград»