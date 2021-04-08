От моста в Тайном отступила вода

8.4.2021 | 9:50 Новости, Общество

Затопленными остаются три моста в Орловской области

Низководный мост через Оку возле деревни Тайное Орловского района освободился от воды, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Этот мост затапливает почти каждую весну, а в 2021 году он уходил под воду дважды — 18 и 28 марта.

«В связи с тем, что произошло понижение уровня воды в реке Оке, затопление моста прекратилось. В настоящее время местной администрацией проводятся работы по очистке моста, проверке его состояния и возобновлению движения по нему», — рассказали в МЧС.

Сейчас в Орловской области остаются затопленными три моста — возле деревни Городище Мценского района, возле села Измайлово Новосильского района и около села Воротынск Ливенского района. За ситуацией следят сотрудники МЧС и местных администраций, проезд по мостам перекрыт.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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