От моста в Тайном отступила вода

Затопленными остаются три моста в Орловской области

Низководный мост через Оку возле деревни Тайное Орловского района освободился от воды, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Этот мост затапливает почти каждую весну, а в 2021 году он уходил под воду дважды — 18 и 28 марта.

«В связи с тем, что произошло понижение уровня воды в реке Оке, затопление моста прекратилось. В настоящее время местной администрацией проводятся работы по очистке моста, проверке его состояния и возобновлению движения по нему», — рассказали в МЧС.

Сейчас в Орловской области остаются затопленными три моста — возле деревни Городище Мценского района, возле села Измайлово Новосильского района и около села Воротынск Ливенского района. За ситуацией следят сотрудники МЧС и местных администраций, проезд по мостам перекрыт.

ИА «Орелград»