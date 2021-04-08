В Орле 20 лет колонии на двоих дали гостям из Узбекистана

8.4.2021 | 14:55 Новости, Общество

Приезжие планировали наладить наркоторговлю в российской глубинке.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, возбужденное в отношении двоих граждан Узбекистана. Как пояснили в пресс-службе облсуда, ранее они уже были признаны виновными, но обжаловали приговор суда первой инстанции. Осужденные просили изменить вердикт, однако областная судебная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения.

Это означает, что иностранцы проведут в колонии длительное время: один из них получил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев, а второй еще больший срок — 10 лет и 6 месяцев. История этих граждан развивалась по ставшему, к сожалению, уже привычным сценарию. Мигранты работали в Москве. В прошлом году во время пандемии они лишились работы и решили вступить в преступную группу.

Интересно, что «работу» молодые люди нашли по интернету. Им предложили потрудиться так называемыми закладчиками наркотиков в Орле. Руководил их действиями некий анонимный диспетчер, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В Орловскую область мигранты прибыли в мае 2020 года. Оптовую закладку с героином они по указанию диспетчера нашли недалеко от Мценска.

Всего в пакете находилось около 70 свертков с наркотиком. Затем они приехали в Орел, где арендовали квартиру. Тем же вечером взялись за работу – отправились на прогулку по городу, попутно совершая закладки наркотика в тайники. Утром следующего дня они продолжили дело, но были задержаны с поличным сотрудниками полиции. Всего у них было изъято свыше 111 граммов героина.

ИА «Орелград»

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