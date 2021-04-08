В Орле пенсионер МВД вырастил дома коноплю

Житель Орла получил 2 года колонии за домашнее растение.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Северный районный суд города Орла. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то есть в незаконном обороте наркотических средств. Как следует из материалов дела, он является пенсионером МВД. Тем примечательнее обстоятельства совершенного деяния.

Было установлено, что домой к бывшему коллеге пришли сотрудники полиции. С порога они спросили, не хранит ли он в квартире запрещенные вещества. Пенсионер ответил положительно и добровольно выдал гостям довольно крупную партию марихуаны. Далее он рассказал, что ранее ездил в деревню Снецкая Лука.

Там он обнаружил куст дикорастущей конопли. Пенсионер поступил нетривиально – он сорвал куст и собрал с него семена. Последние мужчина привез в Орел. У себя дома он высадил их в цветочные горшки, оборудовав под «теплицу» свою спальню. За растениями ухаживал, держал их под лампами накаливания.

Ему удалось вырастить коноплю в домашних условиях. Далее он «собрал урожай» и изготовил марихуану, которую хранил в морозилке. Всего полиция изъяла у него 60,9 грамма каннабиса. Свою вину необычный наркоделец признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»