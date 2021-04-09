Малкин наказал начальника УФСИН после поездки в СИЗО

Прокурор Орловской области нашел нарушения в изоляторе

Прокурор Орловской области Владислав Малкин с проверкой посетил следственный изолятор (СИЗО) в Орле, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки прокуратура обнаружила в СИЗО нарушения содержания обвиняемых и осужденных, их бытового и медицинского обеспечения, привлечения к труду и воспитательной работы. Кроме того, в камерах были найдены запрещенные предметы. Отдельные осужденные не были обеспечены средствами гигиены.

«Ряд вопросов был разрешен на месте, по отдельным вопросам назначены проверки и даны поручения. С целью устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокурор Орловской области внес начальнику УФСИН России по Орловской области представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры области», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»