Московский прокурор засудил агрессивную орловчанку

Женщина в столице порезала сожителя и теперь оплатит его лечение.

Вступило в законную силу решение по гражданскому делу, которое рассмотрел Дмитровский районный суд Орловской области. Интересно, что иск к местной жительнице подал Чертановский межрайонный прокурор города Москвы. Он выступил в защиту прав и законных интересов субъекта Российской Федерации в лице Московского городского фонда обязательного медицинского страхования.

Иными словами, прокурор просил о взыскании с женщины денежных средств, затраченных на лечение пострадавшего от преступления. Последнее совершила именно жительница Орловской области. Произошло это несколько лет назад. В то время орловчанка проживала у своего сожителя в столице. В сентябре 2018 года между сожителями в ходе полуночного домашнего застолья вспыхнул бытовой конфликт. Закончилось все тем, что женщина схватила кухонный нож и вонзила его в грудь своему мужчине.

Ранение было опасным для жизни, но пострадавшего спасли медики. Затем он проходил длительный курс лечения, расходы по оплате которого взял на себя столичный ФОМС. В середине 2019 года орловчанка предстала перед уголовным судом и была наказана за содеянное. Впрочем, ей относительно повезло: женщине дали 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 4 года.

Поскольку обвинительный приговор давно вступил в законную силу, прокурор подал иск с требованием о взыскании с женщины денег, потраченных на лечение. Иск был удовлетворен в полном объеме. Орловчанке придется заплатить государству 126 тысяч рублей – в такую сумму обошлось лечение едва не зарезанного «благоверного».

ИА «Орелград»