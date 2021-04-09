Орловские чиновники займутся популяризацией IT

В регионе разработана типовая программа по популяризации IT-специальностей.

Ознакомиться с программой областного правительства можно на официальном портале Орловской области. Она так и называется: типовая программа популяризации IT-специальностей. Уже из названия понятно, что документ был разработан «с целью подготовки высокотехнологических кадров для цифровой трансформации экономики».

Целей у типовой программы несколько. Прежде всего, это широкое информирование орловцев, в первую очередь старшеклассников и их родителей, о востребованности в Орловской области «цифровых» профессий. В рамках данного направления областные власти планируют организовать своего рода рекламу и рассказать о том, какие в регионе имеются возможности для прохождения «цифрового» обучения. Особое внимание обещано уделить пропаганде программ профессионального обучения за счет бюджетных средств в вузах и ссузах, хотя известно, что количество таких мест, как правило, ограничено.

Еще одна задача типовой программы — привлечение жителей региона к участию в профильных мероприятиях Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения и Министерства цифрового развития, «способствующих популяризации IT-специальностей и подготовке кадров для цифровой экономики».

Программа содержит и так называемые рекомендуемые направления работы органов исполнительной государственной власти Орловской области. Непосредственно популяризацией займутся региональные департаменты образования и информационных технологий. Другим чиновникам поручено оказывать им в этом содействие. Отметим, что уже намечены и планы проведения «информационной кампании в поддержку приемной кампании» 2021 года и 2022 годов. Например, в текущем году чиновники будут популяризировать «цифру» в период с апреля по август.

ИА «Орелград»