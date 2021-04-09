Орловский водитель хранил в гараже 600 граммов каннабиса

Крупную партию наркотического средства у него изъяли сотрудники полиции.

Решение по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств вынес Верховский районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, который на момент возбуждения уголовного дела трудился водителем в одной из местных агрофирм. Детали преступления подсудимый сам рассказал следствию. С его слов выходит, что летом прошлого года он на машине отправился в лес, за грибами.

Недалеко от заброшенной фермы мужчина обнаружил два рядом растущих куста конопли. Он решил оборвать их, чтобы потом изготовить марихуану для личного потребления. Урожай подсудимый сложил в целлофановый пакет, а когда приехал домой, то спрятал растения в сарае. Впоследствии часть наркотика он спрятал в гараже, причем в качестве тайника выбрал диван. Часть каннабиса он оставил в сарае.

Вскоре его задержали. Полиция проводила оперативно-розыскное мероприятие – поступил сигнал о том, что данный гражданин может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Марихуану он выдал стражам порядка добровольно. Всего у него была изъято 582,2 грамма наркотического средства. Свою вину подсудимый признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно, назначив испытательный срок в 3 года и 6 месяцев.

ИА «Орелград»