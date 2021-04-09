В Орле криминальную сладкоежку простили прямо в суде

Счастливым исходом завершился для жительницы Орла суд по делу о краже.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес постановление о прекращении уголовного дела, которое было возбуждено в отношении местной жительницы. Из материалов следует, что она является вдовой, нигде не работает и в одиночку воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Возможно, тяжелые жизненные обстоятельства подтолкнули ее поступку, за который на нее было заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Органы предварительного следствия обвинили ее в том, что в ноябре 2020 года она совершила хищение чужого имущества. В тот день женщина посетила один из магазинов, специализирующийся на продаже различных сладостей. Из картонных коробок, стоявших на стеллажах, она набрала себе около двух десятков разных конфет на общую сумму более 4 тысяч рублей. Платить за них женщина не стала, а улизнула из магазина с похищенным товаром.

В ходе следствия выяснилось, что «сладкоежка» поживилась не только конфетами. Оказалось, что она также добралась до картонной коробки, стоявшей рядом с кассой, откуда похитила 11 000 рублей. Ее действия были квалифицированы следствием по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Впрочем, владелец торговой точки в судебное заседание не явился, но подал заявление с просьбой прекратить уголовное дело в связи с примирением с подсудимой. Он указал, что материальный ущерб возмещен ему в полном объеме и претензий он к подсудимой не имеет. Суд удовлетворил это ходатайство, благодаря чему «сладкоежка» избежала уголовной ответственности.

ИА «Орелград»