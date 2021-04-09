В Орле по «делу облздрава» задержана заместитель Залогина

9.4.2021 | 16:48 Важное, Медицина, Новости

Альбине Королевой предъявлено обвинение в халатности

В Орле по делу о невыдаче детям льготных лекарств задержали чиновницу департамента здравоохранения Альбину Королеву. Ей предъявлено обвинение в халатности.

О ходе расследования «дела облздрава» рассказала прокуратура Орловской области. В сообщении идет речь о начальнице управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения. Имя фигурантки не называется, однако оно указано на сайте правительства региона.

Прокуратура также сообщила, что внесла представление в адрес губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

После этого он назначил служебную проверку чиновников облздрава. Также прокуратура пообещала и далее контролировать расследование дела о льготных лекарствах, чтобы найти других возможных фигурантов дела.

Что важно знать

Альбина Королева — одна из четырех «топ-менеджеров» департамента здравоохранения Орловской области. Среди функций ее управления – лекарственное обеспечение льготников, а также выдача лечебного питания детям-инвалидам. Также Королева ответственна за обеспечение лекарств гражданам, страдающим смертельными и орфанными заболеваниями. Управление ведет перечень таких больных и передает его федеральным властям.

Королева как начальник управления подчиняется непосредственно руководителю департамента здравоохранения Ивану Залогину и является его заместителем.

Что еще стало известно

  • В СК добавили, что изъятая документация дала понять: федеральный центр вовремя перечислил облздраву деньги на закупку льготных лекарств, но чиновники облздрава поздно объявили аукционы. В результате дети не получали льготные лекарства и питание с января по март 2021 года.
  • Прокурор Орловской области Владислав Малкин и и. о. главы следственного управления СК по региону Виталий Чванов ранее провели личный прием родителей, которые столкнулись с невыдачей льготных лекарств.
  • Прокуратура направила в суд 28 исков с требованием обеспечить детей-инвалидов льготными препаратами и лечебным питанием.
  • В марте-апреле облздрав по требованию прокуратуры обеспечил 14 детей спецпитанием на три месяца, шестерым детям выдали лекарства.
  • На организованную прокуратурой «горячую линию» поступило 16 обращений по поводу невыдачи лекарств детям-инвалидам. «Приняты меры к устранению нарушений», — сообщило ведомство.

История «дела облздрава»

  • Дело о халатности из-за невыдачи детям лекарств завели после сюжета НТВ. Журналисты рассказали, что маленькие пациенты не получают лечение с конца 2020 года. Родителям приходится покупать дорогие препараты за свои деньги – занимать и брать кредиты. Главврач детской поликлиники №2 Надежда Кондратьева объяснила проблему недостаточным финансированием и «жесткими рамками» от департамента здравоохранения.
  • Уголовное дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Силовики провели обыски в здании облздрава.
  • В апреле орловский СК начал еще одну проверку, связанную со здравоохранением. В ее рамках следователи намерены изучить, почему в регионе сохраняется проблема с транспортировкой больных на гемодиализ.
  • Департамент здравоохранения возглавляет белгородец Иван Залогин, приехавший в Орловскую области при губернаторе Андрее Клычкове по протекции своего земляка, советника главы региона Сергея Лежнева. При Залогине орловскую медицину регулярно потрясают скандалы — например, об увольнении главврача поликлиники №2 Орла Натальи Петиной или о многомиллионной информатизации здравоохранения. В последнем случае контракт был прописан так, что его могла выиграть определенная фирма.

ИА «Орелград», фото СК

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