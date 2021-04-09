В Орловской области начали проверку продажи настойки под видом антисептика

9.4.2021 | 17:01 Новости, Общество

Начать расследование полицию просили общественники

Управление МВД по Орловской области начало проверку по факту продажи спиртовой настойки под видом антисептика. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена общественного совета при детском омбудсмене Ольга Дружинина.

Ранее общественники возмутились продажей антисептика «Асептолин». Экспертиза показала, что в его составе содержится 90% этилового спирта. При этом вещество могли купить и дети. Параллельно с орловской проверкой свое расследование начал главк МВД Москвы.

«Асептолин» на территории Орловской области производит компания РФК. Она приобрела в регионе печальную известность – жители обвиняли ее в загрязнении реки Любовша, из-за чего случилась массовая гибель рыб. Подробнее об этом писала «Орловская среда».

ИА «Орелград»

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