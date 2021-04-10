Евросоюз начал скупать орловские дрожжи

Экспорт кормов и кормовых добавок превысил импорт более чем в 50 раз.

Как сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, в текущем году в Орловской области экспорт кормов и кормовых добавок превысил импорт более чем в 50 раз. Сотрудники этого ведомства досмотрели и оформили уже 280 партий подконтрольных грузов общим весом 16 127,41 тонны. При этом из Европы в регион в текущем году было ввезено 23 партии кормовых добавок общим весом 94,7 тонны.

«С территории Орловской области экспортировано в страны ЕС 95 партий подконтрольных госветнадзору грузов общим весом 5340,73 тонны (корма и кормовые добавки: шрот подсолнечный, барда, дрожжи), — сообщает ТУ Россельхознадзора. — Вся продукция соответствовала требованиям стран-получателей, что подтверждено протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий».

Кроме того, орловской продукцией активно интересуются и в других регионах страны, куда в этом году по железной дороге было отправлено 162 партии кормов и кормовых добавок общей массой 10 691,98 тонны. Например, в Псковскую область был отгружен фуражный ячмень, в Ленинградскую – соевый шрот, в Московскую – кормовая кукуруза, в Калининградскую – свекловичный жом. Новгородская область закупила на Орловщине область рапсовое масло.

ИА «Орелград»