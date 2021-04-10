Прокуратура потребовала обезопасить Центр культуры под Орлом

Исковые требования предъявил прокурор Глазуновского района.

Как следует из решения, которое вынес Глазуновский районный суд Орловской области, это гражданское дело было рассмотрено по исковому заявлению прокурора в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиками выступили муниципальный районный Культурно-досуговый центр (КДЦ) и администрация Глазуновского района.

Ранее прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов культуры. Нарушения были выявлены в КДЦ. Из иска следует, что по результатам обследования и категорирования этому учреждению была присвоена вторая категория опасности и выдан соответствующий паспорт. Однако уровень защищенности объекта не соответствует данной категории.

В связи с этим по итогам проверки прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений директору КДЦ. Однако оно не было исполнено в установленный срок. Поэтому был подан иск в суд. По мнению прокуратуры, в настоящее время грубо нарушаются права неопределенного круга лиц, пребывающих в КДЦ, а также работников учреждения. Заключаются же нарушения в том, что на объект могут проникнуть посторонние лица, что, в свою очередь, чревато совершением общественно-опасных деяний.

Однако выход имеется: прокуратура попросила суд обязать местные власти выделить КДЦ денежные средства для инженерно-технического укрепления здания. Иск был удовлетворен. Суд обязал районную администрацию выделить финансы на оснащение КДЦ резервными источниками систем связи, техническими системами обнаружения и оповещения о несанкционированном проникновении на объект.

Кроме того, за бюджетный счет Культурно-досуговый центр должен быть оснащен стационарными или ручными металлоискателями и телевизионной системой охраны. Учреждение обязали организовать пропускной режим и контроль за его соблюдением. Также суд предписал обеспечить охрану КДЦ сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии. На выполнение этих требований местным чиновникам отведено четыре месяца с момента вступления судебного решения в законную силу.

ИА «Орелград»