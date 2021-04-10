В Ливенском районе муниципальные программы признали бесценными

Чиновники не смогли оценить их из-за отсутствия финансирования.

Администрация Ливенского района утвердила сводный отчет о реализации муниципальных программ по итогам 2020 года. По мнению чиновников, две муниципальные программы оказались высокоэффективны, девять – эффективны, а еще две имеют удовлетворительный уровень эффективности. В то же время оценка сразу трех программ «не проводилась по причине отсутствия финансирования и отсутствия целевых показателей».

Из отчета, например, следует, что оценить не удалось программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 — 2020 годы» и «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе». Финансирование на их реализацию в отчетном периоде не выделялось. Следовательно, не было и возможности оценить степень их соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

Не стали местные чиновники оценивать и эффективность муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года». Объяснили они это просто: данная программа была утверждена до того, как была принята методика ее оценки. А раз так, то она «не предусматривает методики проведения оценки эффективности программы, а также целевых индикаторов».

В целом в 2020 году в Ливенском районе на бумаге действовало 16 муниципальных программ, на реализацию которых было израсходовано 103,5 миллиона рублей. Из них 57, миллиона рублей составили средства областного бюджета, 25,9 миллиона — средства федерального бюджета. Оставшееся внес район и сельские поселения.

ИА «Орелград»