В Орле конкурс экспромтов проведут в масках

В городе готовятся к проведению конкурса чтецов литературных произведений.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 15 апреля пройдет пятый ежегодный конкурс-экспромт чтецов литературных произведений «Читай, Россия!». Его начало намечено на 12 часов дня. Организаторы подчеркивают, что мероприятие состоится только при условии соблюдения ограничений по проведению массовых мероприятий, в частности, с соблюдением масочного режима.

«Участниками конкурса станут студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений Орловского государственного института культуры, — рассказали в областной библиотеке. — Для прочтения студентам предложат фрагменты из прозы юбиляра года — Николая Семеновича Лескова».

Согласно условиям, чтецам для подготовки будет отведено всего 10 минут. Отрывки литературных произведений для выступления они разыграют при помощи жеребьевки. Каждому чтецу надо будет успеть не только внимательно прочитать отрывок, но и понять его смысл, а также определиться со способом «передачи эмоциональной составляющей текста при выразительном чтении вслух». В библиотеке добавили, что определит победителей профессиональное жюри.

ИА «Орелград»