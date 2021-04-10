В Орле проведут сетевой фестиваль не ради прибыли, а ради искусства

10.4.2021 | 13:11 Культура, Новости

Утверждено положение о театральном онлайн-фестивале «Русская классика».

Стали известны условия проведения I межрегионального театрального онлайн-фестиваля «Русская классика». Это будет творческая акция, инициатором проведения которой выступил Орловский государственный академический театр имени Тургенева. Идея была поддержана региональным управлением культуры, которое, собственно говоря, и издало приказ о проведении данного мероприятия. Также утверждено положение о нем.

Согласно ему, предстоящий фестиваль должен стать знаковым событием в культурной жизни не только Орла, но и всей России. Организаторы считают, что его творческое и социальное значение важно для расширения единого культурного пространства, укрепления творческого содружества театральных коллективов России в условиях действующих ограничений на проведение офлайн-мероприятий. Напомним, из-за пандемии в прошлом году театрам было запрещено принимать зрителей. Впрочем, сейчас эти ограничения частично сняты.

«Онлайн-фестиваль «Русская классика» — это широкий срез жизни современного профессионального театра, — следует из документации. — Он позволяет восполнить дефицит культурного общения провинциального города, способствует развитию новой формы в театральном движении города Орла, и одновременно духовно обогащает всех его участников и зрителей».

Фестиваль пройдет в группах театра имени Тургенева в социальных сетях с 1 по 7 июня 2021 года. Организаторы подчеркивают, что мероприятие «не преследует целью извлечение прибыли, а направлено на популяризацию театрального искусства в регионах России». Одной из его основных задач также названо «сохранение и современное осмысление средствами сценического искусства отечественного русского классического наследия».

Еще одна задача носит местечковый масштаб: формирование и удовлетворение эстетических потребностей населения города Орла и Орловской области в сценическом искусстве, основанном на русской классике. Фестиваль пройдет в два этапа: организационно-подготовительный и непосредственно показ фестивальных спектаклей в группах театра-организатора в соцсетях.

ИА «Орелград»

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