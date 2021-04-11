Орловцы оживились в преддверии «гаражной амнистии»

В регионе увеличилось число заявлений на регистрацию гаражей.

В 2020 году жители Орловской области зарегистрировали более 3650 так называемых гаражных строений. Об этом сообщила руководитель регионального управления Росреестра Надежда Кацура. В текущем году орловцы только наращивают темпы. Так, в первом квартале 2021-го в региональный Росреестр поступило уже 1386 заявлений на регистрацию гаражей. Текущий показатель на 42 процента превысил уровень аналогичного периода прошлого года, когда было подано 974 обращения.

Специалисты ожидают, что поток заявления только увеличится. Жители Орловской области явно активизировались на фоне сообщений о продлении так называемый «гаражной амнистии». Напомним, соответствующий закон уже подписал президент Владимир Путин, он вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Согласно ему, «гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года.

«Владельцы гаражей получат возможность оформить право собственности на них в упрощенном порядке и в дальнейшем пользоваться строениями на законных основаниях, — пояснили в управлении Росреестра по Орловской области. — Гараж можно будет продать, подарить, завещать и т.д.».

В ведомстве уточнили, что упрощенный порядок регистрации прав будет распространяться на гаражные объекты, возведенные в качестве капитальных сооружений до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Подать документы можно будет в орган местного самоуправления или через МФЦ. Отметим, что амнистия не распространяется на «ракушки» и прочие металлические тенты, подземные гаражи и самострои.

«Гараж может входить в гаражно-строительный кооператив или быть построенным отдельно, — объяснили новый порядок эксперты. — Для регистрации права собственности на гараж в упрощенном порядке необходимо представить любой документ, подтверждающий факт владения постройкой. Это может быть, к примеру, документ о выплате пая в гаражном кооперативе или полученное ранее решение о распределении гаража, а также квитанции, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации».

ИА «Орелград»