«Орелгосзаказчик» принял недоделанный ремонт лагеря «Ветерок»

Прокурор Орловской области поручил начать проверки

Прокурор Орловской области Владислав Малкин вскрыл нарушения при ремонте детского лагеря «Ветерок». Малкин поручил начать проверки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, соблюдение законов при реализации нацпроектов регулярно контролируют. По этой причине сотрудники прокуратуры совместно с чиновниками выехали в лагерь «Ветерок», чтобы проверить ход строительства стадиона на территории лагеря.

Ранее в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключило государственный контракт с ООО «Регион Спорт Строй» на строительство стадиона.

Малкин отметил, что объект готов только на 90%. При этом в декабре 2020 года сотрудники «Орелгосзаказчика» подписали документы о приёмке полнлагерього объёма работ. Кроме того, стадион до сих пор не ввели в эксплуатацию.

По результатам поездки Владислав Малкин поручил провести проверки. В пресс-службе региональной прокуратуры отмечают, что вопрос со стадионом поставлен на контроль ведомства.

ИА «Орелград»