«Орелгосзаказчик» принял недоделанный ремонт лагеря «Ветерок»

12.4.2021 | 17:34 Важное, Новости, Общество

Прокурор Орловской области поручил начать проверки

Прокурор Орловской области Владислав Малкин вскрыл нарушения при ремонте детского лагеря «Ветерок». Малкин поручил начать проверки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, соблюдение законов при реализации нацпроектов регулярно контролируют. По этой причине сотрудники прокуратуры совместно с чиновниками выехали в лагерь «Ветерок», чтобы проверить ход строительства стадиона на территории лагеря.

Ранее в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключило государственный контракт с ООО «Регион Спорт Строй» на строительство стадиона.

Малкин отметил, что объект готов только на 90%. При этом в декабре 2020 года сотрудники «Орелгосзаказчика» подписали документы о приёмке полнлагерього объёма работ. Кроме того, стадион до сих пор не ввели в эксплуатацию.

По результатам поездки Владислав Малкин поручил провести проверки. В пресс-службе региональной прокуратуры отмечают, что вопрос со стадионом поставлен на контроль ведомства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования