Музалевский встретился с блогерами и завел инстаграм

Также аккаунт спикера орловского облсовета появился во «ВКонтакте»

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский завел аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания по итогам встречи спикера с орловскими блогерами.

На встрече блогеры рассказали Музалевскому, почему начали развивать аккаунты в соцсетях и как это помогло им в условиях пандемии коронавируса. Спикер спросил инфлюенсеров, нужен ли закон о блогерах и каким он должен быть.

«Присутствующие сошлись во мнении, что это весьма тонкий вопрос, который следует рассмотреть детально. И высказали свои опасения — сегодня у блогеров свой стиль изложения, главное, чтобы не была введена цензура», — поделилась пресс-служба.

Кроме того, руководитель орловской школы блогеров Анна Боева предложила ввести в школах новый факультатив – этика поведения в соцсетях. В конце мероприятия стороны обменялись подарками: Музалевский вручил блогерам полезные презенты, а Даниил Бредихин представил стикеры для мессенджеров с изображением председателя парламента.

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ИА «Орелград»