Орловчанку обязали заплатить 100 тысяч за Фиксиков

Женщина попалась на нарушении исключительных авторских прав.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению московского АО «Аэроплан» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а именно на произведения изобразительного искусства «Папус», «Мася», «Нолик», «Симка», «Дедус» и другие. В качестве ответчика выступила индивидуальная предпринимательница. Истец заявил, что АО является обладателем исключительных прав на целый ряд товарных знаков, в том числе на словесное обозначение «Fixies/Фиксики». Это право зарегистрировано свидетельством и внесено в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В целях защиты этих исключительных прав истцом была произведена своего рода контрольная закупка, причем произошло это еще летом 2018 года. Представитель истца в магазине детских товаров в городе Мценске зафиксировал факт продажи контрафактных товаров – игрушек, имитирующих изображение «Фиксики», а также изображения персонажей «Папус», «Мася», «Дедус» и других. Представленный в суде контрафактный товар был приобретен по представленному чеку, кроме того в магазине производилась видеосъемка.

Истец напомнил, что свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на него. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения. Изучив материалы, арбитраж решил иск удовлетворить. Он исходил из того, что низший предел размера взыскиваемой компенсации, установленный законом за незаконное использование товарного знака, составляет 10 тысяч рублей. В результате арбитраж постановил взыскать с ответчика в пользу истца 100 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных авторских прав – по 10 тысяч рублей за каждый нарушенный товарный знак.

ИА «Орелград»