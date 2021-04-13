В Орле хирурги пришили мужчине отрезанную кисть

Подобную операцию в регионе сделали впервые

Хирурги Орловской областной клинической больницы (ООКБ) провели сложнейшую операцию – они впервые пришили пациенту отрезанную кисть. Об этом рассказала ГТРК.

Алексей Батраков в воскресенье случайно отрезал себе кисть левой руки, когда пилил дрова болгаркой. Скорая помощь привезла его в областную больницу, и врачи решили взяться за спасение руки.

Операцию проводил сосудистый хирург Мурад Борлаков, ему ассистировал коллега Дмитрий Митрохин. Операция длилась почти всю ночь – 10 часов. На первом этапе медики сшили сосуды артерий и вен, чтобы восстановить кровоток.

«Восстановили кровоток с помощью временных шунтов, взяли трубочки пластиковые и восстановили кровоток по артериям и венам, как только кисть начала кровоснабжаться, хотя она не была пришита, уже можно было с ней не спеша работать — выделять все остальные структуры, собирать конечность, собирать костные отломки и после этого сшивать все сосуды», — рассказал Борлаков.

Заведующий отделением сосудистой хирургии ООКБ Роман Терещенко назвал усилия врачей героическими. Успешная операция – это событие не только для отделения, но и для всего региона в целом, заявил он.

Алексею Батракову же теперь предстоит реабилитация – уже федеральном центре ему проведут серию операций на сухожилиях, чтобы восстановить подвижность кисти. Медики дают благоприятный прогноз на реабилитацию.

ИА «Орелград»