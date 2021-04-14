Бюджетные недострои под Орлом пересчитают и пронумеруют

В Ливнах создадут реестр недостроев и долгостроев.

Администрация орловского города Ливны издала постановление об учете объектов незавершенного строительства, расположенных на территории этого райцентра. Речь идет только о недостроях и долгостроях, при возведении которых были использованы средства бюджетов всех уровней. Также власти утвердили соответствующее положение, которое регламентирует порядок упомянутого учета.

Согласно документу, в городе должен вестись специальный реестр, содержащий информацию о каждом недострое. Это должны быть данные об объектах, состоящих на балансе администрации города или ее структурных подразделений, а также муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Кстати, под объектами незавершенного строительства понимаются даже те объекты, возведение которых в реальности даже не начиналось. Но если бюджетные средства были потрачены на разработку проектно-сметной документации, то такой несуществующий объект также признают недостроем. Ведение реестра возложено на муниципальный комитет экономики, предпринимательства и торговли.

Учет объектов незавершенного строительства обещают сделать строгим: каждому объекту присваивается личный реестровый номер. Кстати, вести реестр чиновники обязаны как на бумаге, так и в электронном виде. Время от времени две версии реестра необходимо сравнивать друг с другом и актуализировать. В случае расхождения данных приоритет имеет информация на бумажном носителе.

Добавим, что все эти данные потребуются для формирования сводного плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности города Ливны. Считается также, что подобные сведения помогут в дальнейшем избежать неэффективной траты бюджетных средств на проекты, которые так и останутся нереализованными.

ИА «Орелград»