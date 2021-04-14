Орловец принял прохожего за наркодельца и ограбил его

Суд в Орле рассмотрел дело о странно мотивированном грабеже.

Вступило в законную силу решение, вынесенное по уголовному делу Заводским районным судом. Обвинительный приговор был вынесен в отношении жителя Орла, которому предъявили обвинения сразу по трем статьям УК РФ. Он был признан виновным в совершении мошенничества, кражи и грабежа. Причем именно ограбление из уст подсудимого получило самое странное объяснение.

Суду он показал, что произошел данный инцидент в апреле 2020 года. Подсудимый распивал спиртное совместно с двумя приятелями. Затем они решили прогуляться. На улице Машкарина компания заметила прохожего, который показался им подозрительным. Более того, подсудимый с подсказки приятеля решил, что замеченный ими юноша является… «закладчиком» наркотических средств.

Приятели решили проверить, так ли это на самом деле, и отправились вслед за молодым человеком. Вскоре погоня им наскучила, так как «подозреваемый» ничего никуда не закладывал. Итогом стало то, что подсудимый догнал прохожего, повалил его на землю и сорвал с него наушники, с которыми и убежал с места преступления. По словам грабителя, впоследствии он эти наушники кому-то подарил.

Что касается двух других эпизодов вмененной преступной деятельности, то в этих случаях жертвами злоумышленника стали его знакомые. У одной из них он похитил велосипед. Подсудимый воспользовался доверительными отношениями и попросил велосипед, чтобы прокатиться. Но на самом деле он просто похитил его, использовав обман.

Во втором случае другая знакомая доверила ему свою банковскую карту, с которой преступник, без ведома и согласия хозяйки, перевел на свой счет 7 тысяч рублей. Вину злоумышленник признал. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»