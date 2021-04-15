В Орле плохая дорога оставила жителей без скорой и такси?

Жильцы Фруктового переулка недовольны бездействием властей.

Орловское отделение Общероссийского народного фронта отреагировало на коллективную жалобу, которую подали жители частного сектора. Горожане рассказали о существенной проблеме, которая затрагивает жильцов как минимум 26 частных домов по переулку Фруктовому и не решается годами. Заявители довольно жестко раскритиковали состояние местной дороги, которая усеяна ямами. Ее протяженность составляет всего 500 метров, она жизненно важна, но просьбы о ремонте никто не слышит годами.

«К нам обратились граждане, которые проживают в частных домах по Фруктовому переулку, и рассказали, что несколько лет пытаются добиться ремонта дороги на своей улице, — говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов. — Все направленные обращения в администрацию Орла не привели к положительному результату. Люди с трудом могут пройти к своим домам. Мы настаиваем на том, чтобы эта дорога была отремонтирована».

В ОНФ со ссылкой на жителей также сообщают, что указанную дорогу последний раз ремонтировали еще в 1990-е годы. Кстати, тогда она была покрыта асфальтом, который сейчас на ней найти крайне сложно. Что касается ям и выбоин, то жители самостоятельно засыпают их подручным материалом.

«В переулке Фруктовом располагаются 26 частных домов, — говорят в ОНФ. — Здесь проживают семьи с маленькими детьми, а также семьи, где есть пожилые граждане, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны».

Жалуются жители и на то, что к местным домам отказываются подъезжать машины скорой помощи. Поэтому больным приходится самим пешком идти до машин, а это путь в 300-400 метров. Не подъезжают к домам и машины такси.

ИА «Орелград»