Орловец украл у государства много денег, но избежал наказания

Государство пытается добиться возвращения похищенных средств.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску межрайонного прокурора в защиту интересов Российской Федерации и Орловской области. На стороне истца было две адресно пострадавших стороны – областной департамент сельского хозяйства и администрации Знаменского района. Ответчиком стал местный житель, с которого прокурор просил взыскать вред, причиненный преступлением.

Из материалов следует, что ответчик совершил хищение денежных средств при получении субсидий, выделенных департаментом сельского хозяйства. Речь идет о внушительной сумме в 821 тысячу рублей, выданной в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Выяснилось, что ответчик получил деньги незаконно, так как представил чиновникам заведомо ложные и недостоверные сведения, необходимые для оформления субсидии. Однако наказания мужчина избежал — постановлением Хотынецкого районного суда, вынесенным в январе 2021 года, возбужденное по статье «Мошенничество в крупном размере» уголовное дело и уголовное преследование были прекращены в связи с истечением сроков давности.

Уже в рамках гражданского процесса Хотынецкий межрайонный прокурор просил суд взыскать с ответчика всю сумму субсидии. Кстати, в суде ответчик требования не признал и даже обвинил во всем «должностных лиц, принявших у него документы для получения выплаты». Но суд эти доводы отклонил, так как они подлежали рассмотрению в рамках уголовного дела, а оно уже закрыто. В результате исковые требования были удовлетворены в полном объеме – ответчик должен вернуть деньги в бюджет. Впрочем, решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»