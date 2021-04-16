В облсовете обсудят мусорную проблему Орловщины

Леонид Музалевский пообещал потребовать незамедлительной реакции на бездействие регоператора

На следующем заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов обсудят проблемы с вывозом мусора в регионе. Об этом председатель облсовета Леонид Музалевский написал в своём инстаграме.

«Мусор не убирается неделями, создавая целые горы отходов и полнейшую антисанитарию вблизи жилых домов», — рассказал Музалевский.

Он также сообщил, что в Орле есть несколько «несанкционированных мусорных свалок», которые не ликвидируют, несмотря на запросы к коммунальщикам и регоператору.

Музалевский пообещал затронуть этот вопрос в облсовете и посетовал, что проблему с вывозом мусора в Орловской области никак не могут решить.

Напомним, в начале февраля 2021 года жители Нарышкино разместили на переполненных помойках несколько обращений к главе региона: «Клычков ты же коммунист – наведи порядок!», «Зеленая роща хватит пилить наши деньги!» и «Директора Зеленой рощи меняются, а мусор не вывозится!» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.). На следующий день мусоровозы «Зелёной рощи» вывезли отходы с помоек.

На пресс-конференции 24 декабря 2020 года прокурор Орловской области Владислав Малкин анонсировал масштабную проверку реализации мусорной реформы в Орловской области, включая момент выбора регоператора. После этого в «Зелёной роще» произошли кадровые перестановки. Но проблема с мусором так и не решилась.

ИА «Орелград»