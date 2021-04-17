Орловской «водной» компании запретили использовать чужой бренд

Продавца питьевой воды уличили в нарушении авторских прав.

Необычное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подал индивидуальный предприниматель из Перми, ответчиком выступила компания, зарегистрированная в Орле. Бизнесмен просил о запрете использовать товарный знак «Покупай воду, а не бутылки. Береги планету» и сходные с ним до степени смешения обозначения в отношении ряда товаров и услуг (компания специализируется на аквавендинговых аппаратах и продаже питьевой воды при помощи торговых автоматов).

Также предприниматель просил о взыскании 750 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак. Ответчик возражал против удовлетворения требований. Исследовав материалы дела и оценив допустимость и достоверность каждого доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Индивидуальный предприниматель является правообладателем вышеуказанного словесного товарного знака, который официально зарегистрирован в реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Это подтверждается соответствующим свидетельством. Согласно сведениям Роспатента, данный товарный знак зарегистрирован в отношении торговых автоматов для продажи питьевой воды и непосредственно продажи питьевой воды при помощи торговых автоматов.

Весной прошлого года проверку провели правоохранители, причем она была проведена в магазинах крупной торговой сети города Саранска, столицы Мордовии. Там и были обнаружены 25 аппаратов по продаже питьевой воды, принадлежащие орловской компании. Соответственно, на этих аппаратах было размещено словесное обозначение, ставшее предметом судебного разбирательства.

Кстати, еще до суда истец направил ответчику письменную претензию с требованием «уничтожить контрафактные носители указанного товарного знака», представить «отчет об утилизации контрафактного оборудования с приложением подтверждающих документов, фото- и видео-доказательств», а также выплатить ему компенсацию за незаконное использование товарного знака. Данная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Учитывая изложенное, арбитражный суд признал требования истца подлежащими удовлетворению. Орловской компании запретили использовать товарный знак и взыскали с нее затребованную истцом компенсацию. Впрочем, пока рано говорить о том, что в этом споре поставлена точка, ведь на вынесенное решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»