Мэрия Орла нашла, на что потратить 11 млрд рублей

Деньги будут вложены в повышение уровня комфортабельности жизни.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил муниципальную адресную инвестиционную программу, действие которой будет рассчитано на 2022-2026 годы. Общий объем ее финансирования прогнозируется в сумме 11,87 миллиарда рублей, что сопоставимо с двумя годовыми бюджетами областного центра. Впрочем, сам город вложит в программу относительно немного средств – чуть менее 370 миллионов. Большая часть ассигнований поступит из федерального бюджета – 9,72 миллиарда рублей, прогнозируемый объем доли бюджета региона составляет 1,77 миллиарда.

Основной задачей программы заявлено формирование комплексной городской среды и обеспечение «архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов». Именно поэтому ее куратором является главный архитектор областной столицы.

Задачами «поменьше» стали уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов, обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла.

Программой запланирована модернизация спортивных объектов, строительство школ для полной ликвидации обучения в две смены, повышение качества питьевой воды для населения путем строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, снижение количества аварийно-опасных участков и многое другое.

ИА «Орелград»