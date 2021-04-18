Орловцам предложили побороться за кубок чистоты

Администрация города проведет чистые игры в рамках субботника.

Мэрия издала постановление о проведении экологических командных соревнований «Чистые игры. Весенний кубок чистоты города Орла». Как следует из документа, эти «соревнования» будут организованы «в целях пропаганды бережного отношения к окружающей среде, создания условий для формирования у жителей города Орла экологической культуры».

Кубок чистоты чиновники планируют разыграть 24 апреля. Напомним, на этот день назначен общерегиональный субботник. Экологические командные соревнования пройдут в урочище «Медведевская Дача» и вдоль левого берега реки Оки на участке от Герценского моста до плотины ТЭЦ с 11.00 до 15.00 часов. Соорганизатором, помимо мэрии, выступит НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Кстати, одной из задач соревнований является приобщение их участников к раздельному сбору отходов. К участию приглашаются представители волонтерских и молодежных движений, предприятий, организаций и учреждений, общественных организаций и просто все те жители Орла, которые пожелают провести субботний день на природе.

Состав команд может варьироваться от 2 до 4 человек. Индивидуальные игроки к участию в соревнованиях в рамках общего рейтинга не допускаются, равно как и дети до 14 лет. А вот подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут участвовать в соревнованиях, но только с письменного разрешения родителей или законного представителя. В рамках соревнований будет проведен конкурс «Лучшая находка».

Команды будут соревноваться, набирая игровые баллы в соответствии с правилами. Например, мешок смешанного мусора будет оцениваться в 5 баллов, мешок с металлом — 10 баллов, мешок со стеклом — 8 баллов, мешок сплющенных пластиковых ПЭТ-бутылок — 7 баллов. За каждую убранную батарейку можно получить 1 балл. Организаторы предупреждают, что засчитываются только батарейки, найденные на месте проведения соревнований.

Крупногабаритный мусор будет оцениваться в диапазоне от 0 до 8 баллов в зависимости от размера и веса. Например, ветки и сучья, по правилам, не относятся к крупногабаритному мусору.

ИА «Орелград»