Клычков пообещал «жесткую реакцию полиции» на акции протеста

Губернатор призвал орловцев не участвовать в них

Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал понять, что полиция будет жестко реагировать на возможные акции протеста в Орле. Тему он затронул во время прямого эфира в соцсетях.

Клычков заявил, что «сейчас не может быть никаких митингов» из-за коронавируса. Также он добавил, что оппозиционеры провоцируют и подталкивают граждан на протесты, а обращается это всё судами.

«На все будет жесткая реакция полиции», — заключил Клычков.

Ранее УМВД по Орловской области призвало орловцев не участвовать в несогласованных акциях и не ходить на улицы и площади, «заявленные как места их проведения, в обозначенное организаторами время. «Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — заявили в МВД.

ИА «Орелград»