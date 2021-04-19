Орловским заключенным вернули длительные свидания

Еще одно ограничение снято в системе исполнения наказаний.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в исправительных колониях №№ 2, 5 и 6, а также в колонии-поселении №3 возобновляется предоставление длительных свиданий с осужденными. Произошло это примерно через год после того, как проведение таких свиданий было приостановлено. Мера была связана с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции.

Свидания возобновлены в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача-начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России. Однако родственникам осужденных придется получить допуск на него. Выдаваться такое разрешение будет только при соблюдении ряда требований.

В частности, у прибывшего на свидание человек должен иметься при себе оригинал протокола лабораторного исследования методом ПЦР-диагностики, выданный не ранее, чем за 3 дня до проведения длительного свидания. Такой документ доказывает отсутствие у визитера коронавирусной инфекции.

Кроме того, при себе надо иметь оригинал справки об эпидемиологическом окружении, подтверждающей отсутствие контактов с инфекционными больными в течении последнего 21 дня. По-прежнему обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты: медицинских масок (из расчета 8 штук на сутки на одного человека) и одноразовые перчатки.

«Для граждан осуществляется входной контроль с обязательной термометрией, — говорят в пресс-службе управления ФСИН. — Лица с видимыми признаками острого респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела в учреждения не допускаются».

Кроме того, в УФСИН и подведомственных ему учреждениях возобновлен прием граждан по личным вопросам. Он проводится по предварительной записи с соблюдением временного интервала и мер инфекционной безопасности всеми участниками встречи.

ИА «Орелград»