Под Орлом построят часовню в память о погибших при взрыве газа

Часовня появится на территории мценского завода.

Как сообщает Мценское благочиние Орловской митрополии РПЦ, часовня в честь великомученика Георгия Победоносца строится на территории завода в Мценске, где зимой 2020 года произошла трагедия. Напомним, утром 31 января прогремел взрыв. В результате ЧП на месте погибли пять человек: три гражданина России и два гражданина Турции. Еще трое получили серьезные травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Взрыв паров лакокрасочных покрытий произошел на предприятии «ЗПО», которое занималось монтажом оборудования. Теперь в память о погибших на территории завода появится часовня, освящение которой намечено на 6 мая — день памяти святого Георгия.

В митрополии напоминают, что сразу после трагедии для оказания необходимой духовной поддержи пострадавшим и их близким в городскую больницу прибыли священники Мценского благочиния — протоиерей Сергий Микунов и протоиерей Иулий Боронтов. Именно Сергий Микунов в сентябре 2020 года в присутствии руководства завода «ЗПО», работников предприятия и строителей совершил молебен с закладкой камня в фундамент часовни.

ИА «Орелград»