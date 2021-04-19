В орловской экономической зоне строят завод кормовых добавок для животных

19.4.2021 | 17:58 Новости, Экономика

Объём инвестиций в новое предприятие составит более 246 млн рублей

В орловской особой экономической зоне (ОЭЗ) началось строительство завода кормовых добавок для животноводства, сообщили в пресс-службе «Корпорации развития Орловской области». Объём инвестиций составит более 246 млн рублей.

В сообщении говорится, что инициатором стройки выступило ООО «РК-Премикс». Новое предприятие будет выпускать 5 тонн добавок в час, а производство будет полностью автоматизировано. Открыть завод планируют в конце 2021 года.

Представитель компании Денис Капелюш сообщил, что кормовых добавок в России много, но животноводы не всегда могут быть уверены в их качестве. При этом орловский завод добавок будет делать «очень качественную продукцию».

ИА «Орелград»

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