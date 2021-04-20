Горсовет заступился за Парахина, обидевшегося на Рыбакова

Комиссия по этике признала высказывания парламентария некорректными

Комиссия по этике горсовета Орла признала «грубыми и некорректными» высказывания депутата Виталия Рыбакова в адрес мэра Юрия Парахина. Об этом сообщается на сайте парламента.

Парахин пожаловался на реплики Рыбакова, прозвучавшие на сессии 25 февраля 2021 года. На заседании депутаты прослушали аудиозапись, а сам парламентарий высказал свое мнение по вопросу.

«В итоге комиссия большинством голосов признала факт нарушения депутатом Рыбаковым порядка работы городского Совета путем использования грубых и некорректных выражений в адрес мэра города Юрия Николаевича Парахина и рекомендовали горсовету потребовать надлежащего выполнения депутатских обязанностей», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»