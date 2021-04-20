Умер супруг Ольги Пилипенко

20.4.2021 | 18:01 Новости, Политика

Виталию Пилипенко было 57 лет, в последнее время он лечился от коронавируса

Скончался Виталий Пилипенко — муж депутата Госдумы от Орловской области Ольги Пилипенко, сообщил «Орелтаймс». Виталию Пилипенко было 57 лет, он ушел из жизни 19 апреля.

Пилипенко работал начальником отдела в орловском управлении Федерального казначейства. Издание утверждает, что месяц назад он заболел коронавирусом, и после лечения в Кромской ЦРБ и больницы им. Боткина его перевели в одну из московских клиник.

ИА «Орелград»

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