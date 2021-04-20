В Орловской области стало больше мяса и меньше яиц

Производство мяса в живом весе в регионе выросло почти на 8 процентов.

Орелстат обнародовал оперативные данные о работе регионального АПК в текущем году. Согласно им, в январе-марте 2021 года в Орловской области было произведено 53,6 тысячи тонн мяса (скот и птица на убой в живом весе). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 7,8 процента, а по сравнению с 2019 годом – увеличился на 30,7 процента.

При этом в Орловской области зафиксирован резкий прирост поголовья свиней. Если на 1 января 2020 года этих животных в регионе насчитывалось 497,2 тысячи голов, то на текущий момент их количество возросло до 656,3 тысячи. В то же время поголовье коров осталось практически на уровне января 2020 года – сейчас в регионе насчитывается 30,6 тысячи буренок.

Не так все ладно в орловском птицеводстве. По подсчетам Орелстата, в текущем году в птицеводческих организациях области от одной курицы-несушки получено в среднем по 49 яиц против 63 яиц годом ранее. Всего в первом квартале было произведено 1,9 миллиона штук куриных яиц, что на 21,4 процента меньше уровня аналогичного периода 2020 года и на 41,7 процента меньше уровня 2019 года.

ИА «Орелград»