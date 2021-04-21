Орловца выселили из ипотечной квартиры, пока он сидел в тюрьме

Суд в Орле удовлетворил исковые требования банка.

Подробности этой истории сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла. Иск подал один из банков, который просил признать местного жителя прекратившим право пользования жилым помещением и снять его с регистрационного учета. В иске было сказано, что собственником спорной квартиры является именно банк, однако ответчик в ней зарегистрирован. Более того, мужчина отказался добровольно освобождать помещение и менять регистрацию.

Как установил суд, спорная квартира раньше принадлежала ответчику на праве собственности. Затем он оформил заем в банке. Деньги ему выдали «на ремонт, благоустройство и иные неотделимые улучшения данной квартиры». А для обеспечения исполнения обязательств стороны заключили договор ипотеки.

Банк подал в суд на заемщика еще в 2018 году. Тогда решением суда с мужчины была взыскана задолженность по договору займа и обращено взыскание на заложенную квартиру. Ее планировали продать с публичных торгов, но торги не состоялись. Банк воспользовался нормой закона, позволившей ему зарегистрировать свое право собственности на жилье.

«В настоящее время в квартире зарегистрирован ответчик, который в ней не проживает, поскольку отбывает наказание в исправительном учреждении», — уточнили в суде.

При вынесении решения суд учел и то, что какого-либо действующего соглашения по вопросу пользования спорным жильем между сторонами не имеется. В связи с этим иск был удовлетворен. Суд также удовлетворил требования банка о выселении ответчика. Последний подавал апелляционную жалобу, но судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без изменение решение суда первой инстанции.

ИА «Орелград»