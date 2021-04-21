Орловские чиновники выпустили памятку по охране пчел

Полезные рекомендации призваны уберечь пчелосемьи от массового мора.

Управление ветеринарии Орловской области обратилось к пчеловодам региона в связи с началом сезона обработок ядохимикатами и пестицидами посевных площадей. В частности, ведомство рекомендует пасечникам соблюдать необходимые меры предосторожности, а также выполнять требования закона в данной сфере. Это поможет избежать массового мора пчел, что случалось в Орловской области в предыдущие годы.

Напомним, суды неоднократно выносили решения в пользу пасечников, пчелы которых были отравлены ядохимикатами сельхозорганизаций. Последние «забывали» предупреждать пасечников о предстоящих обработках полей. Но и сами пчеловоды должны следовать правилам. В противном случае, даже при подтвержденном факте гибели пчел они рискуют не получить компенсацию.

Областное управление ветеринарии напоминает, что пасека, принадлежит ли она простому гражданину или КФХ, должна быть зарегистрирована в бюджетном учреждении ветеринарии по месту нахождения. При подозрении на отравление пчел владелец обязан сообщить об этом в государственную ветслужбу, причем рекомендуется делать это в виде письменного заявления.

«Далее следует обратиться в районную (городскую) администрацию для создания комиссии по обследованию пасеки и отбору павших пчел, образцов растений с предполагаемого участка поля, где происходила обработка пестицидами и агрохимикатами, — говорится в памятке. — По возможности следует привлечь к участию в работе комиссии предполагаемого виновника гибели пчел (фермера, представителя сельскохозяйственного предприятия)».

Комиссия обязана осмотреть не только пасеку, но и места гибели пчел. Кроме того, ветврач обязан в присутствии членов комиссии отобрать пробы пчел и растений, упаковать их и опечатать. Затем комиссия составляет акты обследования пасеки и отбора проб, а сами пробы отправляются на лабораторное исследование. В сопроводительном письме указывается, на какие именно ядохимикаты следует провести исследование.

«Доставка проб осуществляется за счет владельца пасеки, — предупреждает управление ветеринарии. — Срок доставки проб на исследование в ветеринарную лабораторию не должен превышать одних суток с момента отбора материала».

ИА «Орелград»