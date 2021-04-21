Путин объявил о выплате по 10 тысяч рублей на всех школьников

21.4.2021 | 12:34 Новости, Общество

Глава государства также объявил о дополнительной поддержке семей с детьми

Семьи с детьми, которые ходят в школу, получат еще по 10 000 рублей на каждого ребенка. Об этом объявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Также глава государства заявил о введении новых мер по поддержке семей с детьми:

  • на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, будут выплачивать по 5650 рублей;
  • нуждающиеся беременные женщины получат по 6350 рублей;
  • больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка.

ИА «Орелград»

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