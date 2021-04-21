В Орле поставщика лекарств внесли в черный список

Фармкомпания угодила в реестр недобросовестных поставщиков.

Арбитражный суд Орловской области завершил рассмотрение дела по заявлению компании «Фармактивы Капитал», которая оспорила действия сотрудников регионального управления ФАС России. Ранее антимонопольная служба вынесла решение о включении данной организации в реестр недобросовестных поставщиков. Однако в самой компании это решение сочли незаконным.

Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС, оно было принято на основании сведений, поступивших в антимонопольное ведомство от Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой. Из материалов дела следует, что еще в 2019 году указанное медучреждение разместило в единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении электронного аукциона на закупку лекарственных препаратов.

Согласно протоколу подведения итогов, его победителем была признана вышеуказанная компания. Предложенная цена контракта составила 1,496 миллиона рублей. Стороны заключили гражданско-правовой договор. Однако медорганизация отказалась принимать поставленное лекарство, так как товар не соответствовал по виду, форме выпуска и комплектации. Была проведена экспертиза, показавшая, что «параметры исследуемого образца, отобранного из поставляемой партии, не соответствуют требованиям гражданско-правового договора».

«Орловским УФАС России было установлено, что поставленный обществом лекарственный препарат не соответствовал условиям договора, поскольку не был оборудован системой Quik-Fil, что не позволило медицинскому учреждению использовать лекарственное средство для оказания медицинской помощи, — пояснили в областной антимонопольной службе. — В процессе использования поставленного обществом товара происходила утечка препарата, что могло повлечь причинение вреда здоровью как пациентов, так и персонала».

При этом, отметили в УФАС, претензии со стороны НКМЦ им. Круглой компания-поставщик игнорировала. Заказчик решил расторгнуть договор в одностороннем порядке, а сведения о поставщике передал в УФАС. Арбитражный суд Орловской области подробно изучил обстоятельства и материалы, представленные всеми участниками процесса. В результате он признал решение антимонопольного органа законным и справедливым, отметив, что материалами дела подтверждено существенное нарушение условий договора. Впрочем, на решение может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»