В Орловской области число укушенных клещами выросло в 4 раза

Обнародованы оперативные данные мониторинга за поведением клещей.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает публиковать данные еженедельного мониторинга за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. Отчеты формируются на основании данных о количестве обращений граждан в лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей.

Статистика выглядит пугающе – за неделю в регионе количество пострадавших от нападений членистоногих выросло в 4 раза. Впрочем, тревожными эти цифры являются только на бумаге. Дело в том, что неделей ранее в Орловской области был зафиксирован только один случая присасывания клеща к человеку. На сегодня количество таких случаев возросло до четырех.

Словом, членистоногие постепенно набирают активность, но пока ситуация остается стабильной. Что касается пострадавших, то они обратились за помощью в медицинские организации Кромского, Глазуновского и Орловского районов, а также города Орла. Случаев заболевания иксодовым боррелиозом в регионе не зарегистрировано.

«Управлением Роспотребнадзора по Орловской области организован зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней, эндемичных для нашего региона (иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и пр.), — добавили в этом ведомстве. — Клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрируется».

ИА «Орелград»