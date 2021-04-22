Центр Орла хотят избавить от рекламных щитов

22.4.2021 | 19:26 Новости, Общество

Об этом подумают в 3-м квартале 2021 года

Депутаты горсовета Орла захотели убрать из центра города «раздражающие» рекламные щиты. Идея прозвучала на заседании профильного комитета 22 апреля, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Глава управления муниципального имущества и землепользования Орла Татьяна Решетова рассказала, что сегодня в городе 384 рекламных щита. По словам Решетовой, когда закончатся сроки действия договоров с рекламодателями, многие щиты планируется убрать с центральных улиц.

Вместо них появятся светодиодные экраны, медиафасады и другие элементы современной рекламы. Депутаты горсовета сошлись во мнении, что обдумают предложение Решетовой в 3-м квартале 2021 года.

ИА «Орелград»

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