Естественная убыль населения в Орле выросла вдвое

Уровень смертности в регионе бьет печальные рекорды.

Орелстат обнародовал оперативные данные о демографической ситуации в Орловской области. Сообщается, что в январе-феврале 2021 года в регионе родилось 784 ребенка, что на 112 человек меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В то же время в Орловской области скончалось 2742 человека. Год назад аналогичный показатель составлял 1947 умерших. Таким образом, уровень естественной убыли населения (смертность минус рождаемость) за первые два месяца текущего года составил 1958 человек.

Эти данные выглядят довольно тревожно, поскольку ровно год назад уровень естественной убыли населения в регионе составлял 1051 человек. То есть, по сравнению с прошлым годом данный показатель вырос почти в 2 раза. Добавим, что в расчете на каждую 1000 жителей Орловской области уровень смертности по сравнению с предыдущим годом вырос более чем на 44 процента, а уровень рождаемости снизился почти на 11 процентов.

Статистика также зарегистрировала смерть шести младенцев в возрасте до одного года. В аналогичном периоде 2020 года скончалось семь таких детей, так что в этом плане статистика хоть и немного, но улучшилась. Отметим и то, что в текущем году на 13 с небольшим процентов выросло количество браков, зарегистрированных в регионе, а число разводов сократилось почти на 3 процента. Возможно, это поможет улучшить демографическую ситуацию в области.

ИА «Орелград»