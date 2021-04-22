Недалеко от «Орловского полесья» планируют построить завод битума

22.4.2021 | 17:35 Новости, Экономика

Предполагаемая цена проекта составит 2 млрд рублей

В посёлке городского типа Хотынец Орловской области хотят построить битумный терминал. Проект обсудили 21 апреля на совещании регионального правительства, сообщили в пресс-службе администрации.

На встрече чиновники обсудили с представителями ООО «Ойл энерджи групп» и ООО «Битполимер» государственную поддержку строительства. По данным администрации Орловской области, в проект «вольют» 2 млрд рублей.

Завод планируют запустить в конце 2021 – начале 2022 года. Земля под будущую стройку уже куплена.

ИА «Орелград»

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