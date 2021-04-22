Новый ипотечный рекорд в Орле: 2,5% до июля

«Европейская» ставка действует до 1 июля

Строительный холдинг «Орелстрой» объявил о снижении ипотечной ставки до исторического минимума в 2,5% годовых. Так называемая «Европейская ипотека» запущена совместно со Сбербанком при поддержке правительства Орловской области.

В компании посчитали, что программа поможет покупателям сэкономить до 600 000 рублей при покупке квартиры. Примерно такая разница получается при пересчете затрат на выплату кредита по ипотечным ставкам 6,4% и 2,5% за 7 лет.

Уникальное предложение «Орелстроя» распространяется почти на любой строящийся дом застройщика — в ЖК «Маяк», «Аквамарин» (оба – мкрн. «Зареченский»), «Университетский», «Подсолнухи», «Московский парк», а также в микрорайоне «Болховский». По программе можно приобрести квартиры с черновой отделкой, а также версии «стандарт», «комфорт» и «комфорт+» со встроенной кухней.

Воспользоваться условиями «Европейской ипотеки» может любой житель Орла и области. Первоначальный взнос составляет 15%. При этом взять кредит со сниженной ипотечной ставкой смогут только те, кто выберет квартиру до 1 июля. Ставка сохраняется на протяжении всего срока кредита. Ознакомиться с подробной информации можно на сайте застройщика.

Напомним, в России сейчас действует госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она завершается 1 июля. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила не продлять льготную ипотеку в Орловской области и еще 60 регионах России.

ИА «Орелград»