Под Орлом перевернулась фура с кирпичами

Движение по трассе Орел-Брянск перекрыто, автомобилисты объезжают место ДТП через обочину

В Орловском районе на трассе Орел-Брянск перевернулась фура с кирпичами. Груз рассыпался по дороге и вместе с самим грузовиком заблокировал движение по проезжей части.

Об этом сообщили в Telegram-чате «Орел Автомобильный». ДТП произошло днем 22 апреля в Образцово возле перекрестка со светофором. На снимке видно, что сам тягач вылетел в кювет, а прицеп заблокировал проезжую часть. Кирпичи вывалились и разлетелись по дороге.

ДТП спровоцировало пробку в обе стороны, автомобилисты вынуждены объезжать ее по обочине.

Обновление. По данным МЧС, при перевороте фура по касательной задела еще несколько легковых автомобилей. По предварительной информации, в аварии пострадали два человека, медики оказывают им помощь.

На месте работают спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»