Сотрудники сталепрокатного завода недовольны работой автобусов

22.4.2021 | 18:16 Новости, Общество

Рабочим пообещали увеличить количество маршруток до предприятия

Сотрудники предприятия «Северсталь-метиз» в Орле пожаловались на работу общественного транспорта. Руководство завода обобщило претензии рабочих и направило в горсовет, сообщили в пресс-службе парламента.

По информации горсовета, сотрудники «сталепрокатного» жалуются на то, что водители автобусов не соблюдают график работы по утрам и вечерам, а самих маршруток всё время недостаточно.

Претензии рабочих обсудили 22 апреля на заседании профильного комитета горсовета Орла. Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Вадим Ничипоров пообещал решить проблему.

«На 16-м муниципальном маршруте, который обслуживает МУП ТТП число машин увеличено с 12 до 14 автобусов, на маршруте № 34 – подготовлено изменение с 13 до 18 машин, чтобы сократить интервалы», – заявил Ничипоров. Депутаты горсовета также попросили администрацию Орла внимательнее отнестись к работе общественного транспорта.

ИА «Орелград»

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