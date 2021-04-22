В мэрии не увидели проблем из-за приостановки ремонта Красного моста

Реконструкцию планируют возобновить в конце мая 2021 года

В администрации Орла считают, что временная заморозка работ на Красном мосту и внесение изменений в проект не являются нарушением. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее реконструкцию приостановили из-за несоответствия проекта реальности. Представители компании «Ремспецмост» сообщили, что подпорные стенки моста на самом деле толще, чем указано в документах к проекту.

По данным мэрии, исправить документы и возобновить работы планируют до конца мая 2021 года. Пока что подрядчик будет выполнять те задачи, которых не коснутся поправки в проект.

И.о. начальника управления капитального строительства города Орла Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что, несмотря на доработки, проект не станет дороже.

ИА «Орелград»