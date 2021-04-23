Орловцы стали активнее раскрывать свои доходы

Количество деклараций по НДФЛ в регионе возросло.

В Орловской области зафиксирован рост количества деклараций по форме 3-НДФЛ, поданный в налоговые органы простыми гражданами. Об этом сообщает управление ФНС России по Орловской области. По данным ведомства, в текущем году жителями региона в налоговые органы подано уже свыше 37 тысяч таких деклараций. Это почти на 1,8 тысячи деклараций больше, чем было годом ранее.

Налоговики при этом отмечают, что традиционно большую часть составляют декларации физических лиц с заявленными имущественными и социальными налоговыми вычетами.

«С первых рабочих дней 2021 года началась очередная декларационная кампания, в ходе которой физические лица, имеющие обязанность по представлению в налоговые органы декларации по форме № 3-НДФЛ, должны отчитаться о полученных доходах, — говорится в сообщении УФНС. — Продлится декларационная кампания до 30 апреля включительно. При этом налог, исчисленный в декларации, граждане должны уплатить в бюджет самостоятельно в срок не позднее 15 июля 2021 года».

Кстати, налоговики провели специальный брифинг, в ходе которого напомнили также о категориях граждан, имеющих прав на получение налоговых вычетов по НДФЛ. Подать декларацию для этой цели можно в течение всего года.

ИА «Орелград»