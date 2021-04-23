Орловец получил год строгача за находку в маршрутке

Мужчина обзавелся в пути чужим кошельком, но не сообщил об этом полиции.

Обвинительный приговор по делу о краже вынес Ливенский районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, который ранее был судим за кражу. Из мест лишения свободы он вышел в конце 2019 года. Новое преступление, судя по материалам дела, он совершил как бы случайно. Его признали виновным в тайном хищении чужого имущества с банковского счета. Преступление было совершено за пару дней до нового 2020 года.

Было установлено, что ранним утром мужчина ехал в маршрутке. Там он «обнаружил» чужой кошелек. Мужчина подобрал его и спрятал в карман. Добравшись до места назначения, он вышел из маршрутки, отошел к кассам и осмотрел кошелек. Денег там было немного, но нашлась банковская карта. Этим и воспользовался опытный вор. Вместе с приятелем он прошелся по магазинам, делая мелкие покупки и расплачиваясь чужой банковской картой.

Всего мужчина успел похитить с нее 1387 рублей, после чего владелец карту заблокировал. Однако этого хватило для вынесения обвинительного приговора. Суд назначил рецидивисту наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Под стражу осужденный был взят прямо в зале суда.

ИА «Орелград»